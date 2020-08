¡La larga espera, finalmente ha terminado! Las entradas para el musical más esperado de 2018, basado en la vida de Tina Turner, en su estreno en el West End en el Aldwych Theatre, ya están a la venta. El musical se basará en la vida a menudo tumultuosa y la música legendaria de la artista internacional Tina Turner.

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock y se crió en Nutbush, Tennessee. Desde humildes comienzos, Tina llega a la fama como la Reina del Rock n Roll y llega a vender más entradas de concierto que cualquier otro artista solista.

Primero se hizo un nombre en la década de los 60 junto a su entonces marido Ike Turner, y se hizo famosa por éxitos como A Fool in Love, River Deep - Mountain High y Proud Mary. Después de que su matrimonio abusivo llegó a su fin, Tina reconstruyó su carrera y protagonizó una gran remontada solista a mediados de los 80. En 1984, su quinto álbum solista, Private Dancer, se convirtió en un éxito mundial. Algunas de sus canciones más populares incluyen Let's Stay Together, What's Love got to Do with it?, I Don’t Wanna Fight y GoldenEye.

Tina Turner ha ganado un total de 11 Premios Grammy, y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock. La película basada en su autobiografía, Yo, Tina, obtuvo las nominaciones de Mejor actriz y Actor para Angela Bassett y Laurence Fishburne. Tina Turner actualmente vive en Suiza y ha trabajado con Stage Productions, Joop van den Ende y Tali Pelman para dar vida a TINA: el Tina Turner Musical.

TINA: Tina Turner El Musical está siendo dirigido por Phyllida Lloyd, quien dirigió el estreno mundial de ¡MAMMA MIA! Fué escrito por Katori Hall con Frank Ketelaar y Kess Prins. Coreografía de Anthony van Laast, escenografía y vestuario de Mark Thompson, supervisor musical Nicholas Skilbeck, iluminación de Bruno Poet, sonido de Nevin Steinberg y orquestaciones de Ethan Popp. Los castings para TINA se anunciarán pronto.

