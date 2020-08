The Book Of Mormon (el libro de Mormon) inauguró en el Prince of Wales Theatre. Ganador de nueve premios Tony en el 2011, y con sensacionales críticas y entradas agotadas, las entradas de The Book Of Mormon son algunas de las más populares en el West End.

The Book Of Mormon, está escrito por los creadores de South Park Trey Parker y Matt Stone y el cocreador de Avenue Q, Robert Lopez. The Book Of Mormon sigue la historia de dos jóvenes misioneros mormones que trabajan para difundir la palabra de los Santos de los Últimos Días en un pequeño pueblo de Uganda.

★★★★★ "Es hilarante. Dios, ten piedad de mi alma " The Sunday Telegraph

★★★★"El asteroide que acabó con los dinosaurios fue apenas más emocionante¨ Time Out

★★★★★"Grosero, divertido y salvaje. Terriblemente entretenido " Metro

★★★★ “Intrépidamente lleno de groserías, desenfrenadas obscenidades, profundas incorrecciones políticas y blasfemias. Increíblemente entretenido.” The Mail on Sunday

★★★★"Los creadores de South Park Trey Parker y Matt Stone han traído nueva vida al teatro musical. Vi todo el espectáculo con la boca abierta " Daily Star

