¡Venga a ver el musical más viejo del mundo este verano!

La legendaria producción de Cameron Mackintosh de Les Miserables de Boublil y Schonberg, celebra su 30° Aniversario en el Queens Theatre y aún continúa.

Les Miserables es la historia de la lucha de poder entre Jean Valjean y el inspector de policía Javert durante un período de 20 años. Jean Valjean es puesto en libertad condicional después de 19 años de cárcel y descubre que el permiso amarillo de la licencia, que debe mostrar por ley, lo condena a ser un marginado y lo fuerza a buscar refugio con el Obispo de Digne. Luego Valjean es atrapado robando plata, pero se libra del castigo gracias a el Obispo, que miente por él y le ordena de escapar. Aunque Javert está decidido a atrapar el hombre que violó su libertad condicional. Valjean encuentra nuevo éxito bajo un nuevo nombre sin saber que cada vez se acerca más a las manos de Javert, mientras otra revolución constantemente se cierne sobre la ciudad de París ...

Repleto de espectaculares canciones, Les Miserables incluye At the End of the Day, I Dreamed a Dream, One Day More, On My Own, Empty Chairs at Empty Tables y Bring Him Home.

El elenco de Les Miserables de Londres incluye:

Jean Valjean PETER LOCKYER

Javert DAVID THAXTON

Fantine CELINDE SCHOENMAKER

Thénardier TOM EDDEN

Madame Thénardier WENDY FERGUSON

Eponine CARRIE HOPE FLETCHER

Cosette EMILIE FLEMING

Enjolras MICHAEL COLBOURNE

Marius ROB HOUCHEN

