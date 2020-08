En la majestuosidad de las llanuras del Serengeti y con los ritmos evocadores de África, el galardonado musical de Disney El Rey León en el Lyceum Theatre redefinirá tus expectativas del teatro.

Basado en la película animada de Disney, El Rey León se estrenó en Broadway en 1997 y en Londres desde octubre de 1999, interpretando en salas llenas desde entonces.

‘Simplemente no hay nada igual.’ New York Times

‘Esperemos que todas las noches en el teatro sean así' Daily Mail

El Rey León El Musical transporta al público a un mundo deslumbrante que explota con colores gloriosos, efectos deslumbrantes y música encantadora. Es la poderosa y conmovedora historia de Simba, una aventura épica de su viaje desde que era un cachorro de ojos grandes hasta su destino como Rey de las Tierras del Infierno.

Brillantemente reinventada por la aclamada directora Julie Taymor, la querida película de Disney se ha transformado en una espectacular experiencia teatral que explota con colores gloriosos, efectos deslumbrantes y música encantadora.

Con música de Elton John, letra de Tim Rice, partitura musical creada por Hans Zimmer y arreglos corales de Lebo M. Las canciones Disney de El Rey León de Londres incluyen I Just Can’t Wait to Be King, The Circle of Life, Endless Night y Shadow Land.

El Rey León de Disney es nuestro programa más vendido y ha deleitado a audiencias de todas las edades durante más de 18 años en el Teatro Lyceum de Londres.

Atención: los niños menores de 3 años no pueden acceder al Teatro Lyceum.