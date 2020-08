El Fantasma de la Ópera en el Her Majesty’s Theatre es uno de los espectáculos más populares de Londres desde el 1986.

El cautivante musical de Andrew Lloyd Webber es el más exitoso de todos los tiempos con más de 100 millones de entradas vendidas en todo el mundo y ha ganado más de 50 grandes premios de teatro.

Muy por debajo de la majestad y el esplendor de la Ópera de París, se esconde el Fantasma en una existencia sombría. Atemorizado por su apariencia física y temido por todos, el amor que tiene por su bella estudiante Christine es tan fuerte que incluso su corazón no puede resistir.

Adaptado de la novela clásica de suspenso y misterio de Gaston Leroux, El Fantasma de la Ópera presenta algunas de las canciones más conocidas de Andrew Lloyd Webbers, entre ellas All I Ask of You y The Music of the Night.

El musical se inauguró en el Teatro Her Majesty en octubre de 1986 con Michael Crawford y Sarah Brightman en los papeles principales y han habido docenas de producciones en todo el mundo desde entonces. Ahora, en su 25º año récord, El Fantasma de la Ópera continúa a cautivar el público del Teatro Her Majesty en el West End de Londres, después de más de 10.000 actuaciones

El actual elenco del Fantasma de Londres presenta a Ben Forster en el papel principal con Celinde Shoenmaker como Christine y Nadim Naaman como Raoul. Emmi Christensson interpreta a Christine en ciertas actuaciones.

¡Uno de los mejores espectáculos de la ciudad, consigue tus entradas de El Fantasma de la Ópera de Londres hoy mismo!