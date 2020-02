Una espectacular celebración de alto octanaje, Thriller Live en el Lyric Theatre es un tributo al Rey del Pop, Michael Jackson

Estrenado en el 2006, Thriller Live entró con el baile del moonwalk en el West End después de tres aclamadas giras por el Reino Unido y grandes ovaciones en toda Europa. En una carrera que abarca 40 años, Michael Jackson vendió 750 millones de discos inigualables en todo el mundo con el álbum Thriller que sigue siendo la grabación más vendida del mundo. Su música sigue vendiéndose por millones, ganando nuevos admiradores jóvenes y viejos por igual.

Con toda la música de la carrera de Michael Jackson, desde sus inicios en el Jackson 5. Las canciones de Thriller Live incluyen I Want You Back, ABC, Can You Feel It, Off The Wall, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean, Dirty Diana, They Don’t care About Us y mucho más.

★★★★ "QUITE LITERALLY THRILLING" - The Stage

★★★★ “Divertimiento Total”- What's On Stage

★★★★ "Un gran tónico en estos días sombríos" - The Evening Standard

Thriller Live presenta deslumbrantes rutinas de baile cortesía del director y coreógrafo del espectáculo, Gary Lloyd, que ha trabajado con artistas de primera línea como Leona Lewis, Will Young, Girls Aloud, Pink y Robbie Williams. También hay coreografías del ganador de varios premios de MTV, LaVelle Smith Jr., que ha trabajado con Michael y Janet Jackson, The Rolling Stones, Diana Ross, Rod Stewart, Destiny's Child y Beyoncé.

Descrito por The Evening Standard como "Un gran tónico en estos días sombríos", ¡obtenga hoy sus entradas de Thriller Live para el último tributo al Rey del Pop!